валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

На Заході вже не бояться Росію – політолог

На Заході вже не бояться Росію – політолог
Ракетний удар США по Сирії продемонстрував, що Захід, який «завжди боявся», «перестав боятися»; це якісно нова ситуація, дуже неприємна для президента Росії. Таку думку «Обозревателю» висловив російський політолог Дмитро Орєшкін, інформує replyua.net.

«Стратегією Путіна завжди було залякування та відторгнення. І ось зовсім несподівано ситуація радикально змінилася. Він звик, що він лякає, а Захід боїться. А Захід взяв і перестав боятися», - сказав політолог.

У цьому контексті він нагадав про те, що у Заходу і у Росії завжди були різні уявлення «про допустимі обсяги втрат». Так, якщо на Заході загибель навіть одного рядового викликає великий суспільний резонанс, то з приводу загибелі десятків росіян у «сирійській епопеї» ніхто ніяких питань не задає. «До останнього моменту в цьому полягало перевага Путіна і давало йому можливість «стрибати і лякати», - зауважив Орєшкін. «Але тут раптом Трамп взяв і показав, що він не боїться. Це якісно нова ситуація, дуже неприємна для Володимира Путіна, в якій йому важко орієнтуватися», - переконаний політолог. Разом з тим він запевнив: !»Що насправді він може зробити? Адекватну відповідь йому дати, я думаю, нелегко, а ось псувати відносини - виходити звідкись, робити якісь заяви - це можна. Ми звикли говорити, що Путін такий страшний, великий і могутній. А насправді – ні».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты»
Важное за сутки
07 апр 2017
47180

Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин

07 апр 2017
43747

Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати

07 апр 2017
28514

«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає

Последние новости

Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

Аваков розповів про "афериста Семенченка"

"Сбербанк России" заявив про вихід з України

Події у Стокгольмі визнали терактом

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

 Новости за день