На Заході вже не бояться Росію – політолог

Ракетний удар США по Сирії продемонстрував, що Захід, який «завжди боявся», «перестав боятися»; це якісно нова ситуація, дуже неприємна для президента Росії. Таку думку «Обозревателю» висловив російський політолог Дмитро Орєшкін, інформує replyua.net.
«Стратегією Путіна завжди було залякування та відторгнення. І ось зовсім несподівано ситуація радикально змінилася. Він звик, що він лякає, а Захід боїться. А Захід взяв і перестав боятися», - сказав політолог.
У цьому контексті він нагадав про те, що у Заходу і у Росії завжди були різні уявлення «про допустимі обсяги втрат». Так, якщо на Заході загибель навіть одного рядового викликає великий суспільний резонанс, то з приводу загибелі десятків росіян у «сирійській епопеї» ніхто ніяких питань не задає. «До останнього моменту в цьому полягало перевага Путіна і давало йому можливість «стрибати і лякати», - зауважив Орєшкін. «Але тут раптом Трамп взяв і показав, що він не боїться. Це якісно нова ситуація, дуже неприємна для Володимира Путіна, в якій йому важко орієнтуватися», - переконаний політолог. Разом з тим він запевнив: !»Що насправді він може зробити? Адекватну відповідь йому дати, я думаю, нелегко, а ось псувати відносини - виходити звідкись, робити якісь заяви - це можна. Ми звикли говорити, що Путін такий страшний, великий і могутній. А насправді – ні».