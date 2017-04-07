Лавров заявив, що після такого співпраця РФ та США нереальна

Керівник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дії Сполучених Штатів Америки у Сирії нанесли значний удар по і так неоднозначним відносинам між Москвою та Вашингтоном. Про це він заявив у п’ятницю, 7-го квітня, після ракетного удару США по Сирії, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Уже сьогодні ми бачимо, як засоби масової інформації активно цитують представників колишньої Адміністрації президента США про те, що після всіх цих подій у Сирії налагодження відносин Росії та Сполучених Штатів нереальне. Такими словами вони оперують», - наголосив глава російського зовнішньополітичного відомства.
В той самий час українське видання «Інтерфакс» пише, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров порівняв ракетний удар США по Сирії з нападом Заходу на Ірак 14 років тому, коли на це не було отримано погодження Ради безпеки ООН. «Нам це нагадує події 2003 року, коли США разом з Великобританією та зі своїми союзниками без погодження Радбезу ООН вторглися на територію Іраку. Сьогодні ситуація повторюється», - заявив Лавров. В той самий час він наголосив, що це було дуже грубе порушення міжнародного права з боку США.