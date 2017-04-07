Російський флот терміново повертається до Сирії (фото)

Після нанесення американськими військами удару по сирійській військовій базі Шайрат кораблі російського військово-морського флоту у терміновому порядку почали повертатися до Сирії. Як передає replyua.net з посиланням на InfoResist, про це йде мова у матеріалі, опублікованому ресурсом Bosphorus Observer, котрий здійснює стеження за процесом переміщення суден через Босфорську затоку. Окрім цього, джерело опублікувало фотозображення російських кораблів. Серед іншого, до берегів Сирії вже повертається фрегат «Адмірал Григорович».
Як відомо, сьогодні, сьомого квітня, Сполучені Штати, використавши наявні ракети, завдали потужного удару по місцю розташування урядових військ Сирії. Таким чином, офіційний Вашингтон відреагував на хімічну атаку, яка була здійснена за наказом президента Сирії Башара Асада на території провінції Ідліб. Два американські військові в Середземному морі випустили не менше п’яти десятків ракет Tomahawk. Об’єктом обстрілу став аеродром Шайрат в провінції Хомс в західній Сирії.
Засоби масової інформації повідомили, що жертвами цього обстрілу стали п'ятеро людей, серед яких - високопоставлений генерал.