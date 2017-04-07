Путін прореагував на ракетний удар Сполучених Штатів по Сирії

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував нанесення американською стороною ракетного удару по розташованій на сирійській території військовій базі, інформує replyua.net. На переконання глави Кремля, офіційний Вашингтон намагається таким чином відволікти увагу міжнародного співтовариства від жертв серед мирного населення в Іраку, повідомили журналісти «Інтерфаксу».
У свою чергу, Дмитро Пєсков, прес-аташе Путіна, в інтерв'ю журналістам наголосив, що, на переконання російського лідера, подібним кроком Сполучені Штати не сприяють наближенню до основної мети міжнародної спільноти – подолання тероризму у світі. Навпаки, за словами Пєскова, такими діями Вашингтон вже створив значну перешкоду, яка не дозволить створити міжнародну коаліцію з боротьби з ним та не буде сприяти ефективній протидії цьому всесвітньому злу. Прес-секретар Путіна додав, що атака американської сторони на об'єкти в Сирії – це «агресія, яка завдає шкоди як відносинам Росії та США, так і намаганням спільного подолання тероризму.
«Володимир Путін переконаний, що завдавши по Сирії удари, США вдалися до агресії проти суверенної держави, порушили норми міжнародного права, до того ж, під вигаданим приводом», - сказав Пєсков.