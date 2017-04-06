Варум і Агутін посварилися прямо на сцені під час концерту

Під час концерту в Росії відомі артисти Агутін Леонід та Анжеліка Варум посварилися прямо на сцені. Про це у четвер пише кидання «Комсомольська правда», інформує replyua.net. Згідно з повідомленням, такий конфуз на концерті в Ульяновську залишив глядачів незадоволеними.
За попередніми даними, під час виступу Агутін на сцені вже знаходився у стані алкогольного сп’яніння. І прямо під час концерту сімейна пара вирішила з’ясувати стосунки. Також у повідомленні зазначається, що значна кількість глядачів була обурена ще і тим, що початок концерту було затримано на 40 хвилин. За даними місцевих ЗМІ Ульяновська, концерт було затримано у зв’язку з тим, що подружжя не могло знайти спільної мови.
У повідомленні вказується, що Анжеліка та Леонід почали сваритися ще на репетиції, і не змогли помиритися до початку концерту. За словами очевидців, сварка на сцені відбулася через те, що Варум тривалий час не виходила на дуетну пісню «Корольова», і у зв’язку з цим Агутіну довелося дещо понервувати, очікуючи дружину. І коли в самому фіналі Анжеліка з’явилася на сцені, то відразу почала сперечатися зі своїм чоловіком, який вирішив її посварити. Після концерту прихильники Варум дізналися, що Леонід «забув» свою дружину на сцені та поїхав геть.