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Російський суд заарештував майно Roshen в Липецьку

Російський суд заарештував майно Roshen в Липецьку
Судом Російської Федерації було відхилено апеляцію представників компанії Roshen про повернення майна фабрики. Відповідно такі заходи будуть діяти до середини березня, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Чинне рішення було прийнято Міським судом Москви. Згідно з ним, арешту підлягає все майно, яке належить Липецькій кондитерській фабриці Roshen. Мова йде про склад з готовою продукцією фабрики, 4 робочі цехи, підсобні приміщення, 7 земельних ділянок, площа яких перевищує 700 тисяч квадратних метрів.

Варто нагадати, що в січні керівництво корпорації Roshen вирішило зупинити роботу Липецької кондитерської фабрики, повідомляючи, що воно було економічно та політично вмотивовано. В Росії ж вже знайшлися ті, хто готовий придбати Липецьку фабрику. Цю інформацію повідомив губернатор регіону Олег Корольов. Він зауважив, що серед потенційних інвесторів є представники і російського бізнесу, і іноземці. Імен покупців губернатор не забажав називати, аргументуючи це питанням конфіденційності. Однак коментарі від корпорації Roshen щодо намірів про продаж фабрики в Липецьку поки не надходили.
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