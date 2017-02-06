Російський суд заарештував майно Roshen в Липецьку

Судом Російської Федерації було відхилено апеляцію представників компанії Roshen про повернення майна фабрики. Відповідно такі заходи будуть діяти до середини березня, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Чинне рішення було прийнято Міським судом Москви. Згідно з ним, арешту підлягає все майно, яке належить Липецькій кондитерській фабриці Roshen. Мова йде про склад з готовою продукцією фабрики, 4 робочі цехи, підсобні приміщення, 7 земельних ділянок, площа яких перевищує 700 тисяч квадратних метрів.
Варто нагадати, що в січні керівництво корпорації Roshen вирішило зупинити роботу Липецької кондитерської фабрики, повідомляючи, що воно було економічно та політично вмотивовано. В Росії ж вже знайшлися ті, хто готовий придбати Липецьку фабрику. Цю інформацію повідомив губернатор регіону Олег Корольов. Він зауважив, що серед потенційних інвесторів є представники і російського бізнесу, і іноземці. Імен покупців губернатор не забажав називати, аргументуючи це питанням конфіденційності. Однак коментарі від корпорації Roshen щодо намірів про продаж фабрики в Липецьку поки не надходили.