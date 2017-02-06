Мирослав Гай розповів, для чого Путіну примирення в Авдіївці

Перемир'я в Авдіївці не триватиме довго, адже російсько-терористичні війська неодноразово порушували домовленості; саме ж загострення ситуації на Донбасі є лише дипломатичним шантажем Кремля. Як передає replyua.net
, про це в інтерв’ю ЗМІ заявив волонтер Мирослав Гай. «Я не вірю в перемир'я з росіянами, адже вони порушували домовленості неодноразово. Кожен раз, коли оголошується перемир'я, ми намагаємося використовувати його для ремонту інфраструктури. Росіяни ж використовують перемир'я для перегрупування своїх сил, для зміни позицій, або для ще якихось підступних дій, і починають обстрілювати наших військових з новою силою», - зазначив він, додавши, що на Донбасі слід очікувати нових провокацій від терористів.
«Вони навіть не приховують факту пересування своєї техніки. Ніхто вже не зможе заховатися. Очевидно, що досягти своєї мети, на яку Росія ставила в нормандському форматі, у них не вийшло. Таким чином, Кремль знову піде на провокації для дипломатичного шантажу», - заявив волонтер.
Раніше українські військовослужбовці закликали засоби масової інформації і волонтерів не поширювати неправдиву інформацію про ситуацію в місті Авдіївка Донецької області.
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