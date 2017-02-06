Головний пропагандистський телеканал Кремля заявив, що громадяни країн Європейського союзу опинилися в складній ситуації, коли на полицях в магазинах на всіх не вистачає продуктів, а ціна за ті, які лишилися, зросла в 4 рази. Як передає replyua.net, лише «Першому каналу» відомо про те, що у ЄС насправді люди «загинаються від голоду».
«По три салати на одну людину. Нещодавно стало відомо, що магазини Норвегії, Данії та Великобританії спорожніли. Продаж того, що залишилося в запасах, суворо нормують та викладають на полиці у невеликих кількостях, щоб не було ажіотажу. Наприклад, ви не зможете купити більш качанів кукурудзи або броколі, ніж можна видавати в одні руки. І при цьому ціни просто захмарні! Баклажани та кабачки подорожчали за останній місяць близько в чотири рази», - йдеться у відеосюжеті.
«Причиною всьому являється холодна зима, яка спричинила загибель великої кількості врожаю у Іспанії та Італії, які являються головними імпортерами в даний період року. Спочатку на сільське господарство впали великі ливні, потім різкі морози. За словами експертів, якщо так і далі буде продовжуватися, що ЄС залишиться і без цитрусових», - наголосила ведуча. Напевно, зараз половина Європи стоїть у чергах на кордоні з Росією.