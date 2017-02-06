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Боровий знайшов для "нездорового" Путіна психотерапевта

Боровий знайшов для "нездорового" Путіна психотерапевта
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зіграти особливу роль для російського президента Володимира Путіна, який на сьогоднішній день проявляє явні ознаки відхилення у психічному здоров’ї. Про це розповів російський опозиціонер Боровий Костянтин, передає replyua.net.

«На мою думку, спроба Дональда Трампа налагодити зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним, та хоча б просто поговорити з ним – це досить позитивна ситуація. Можливо, це навіть призведе до вирішення ситуації на Донбасі та анексованому Криму. Тому боятися цього не потрібно», - зазначив він. В той самий час політик запропонував особливу увагу звернути на «параноїдальну складову» особистості російського лідера. «Сьогодні вже всім зрозуміло, що людина не дуже здорова», - відзначив Боровий.

За його словами, у такому випадку американський президент може зіграти для Путіна роль психотерапевта, який запропонує йому вести більш спокійну та врівноважену політику, який скаже: «давай будемо налагоджувати ситуацію у світі». Також Боровий зауважив, що Дональд Трамп на власному досвіді, а не за порадами своїх радників переконається, що до Путіна зайвої симпатії проявляти не потрібно.
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