Боровий знайшов для "нездорового" Путіна психотерапевта

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зіграти особливу роль для російського президента Володимира Путіна, який на сьогоднішній день проявляє явні ознаки відхилення у психічному здоров’ї. Про це розповів російський опозиціонер Боровий Костянтин, передає replyua.net.
«На мою думку, спроба Дональда Трампа налагодити зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним, та хоча б просто поговорити з ним – це досить позитивна ситуація. Можливо, це навіть призведе до вирішення ситуації на Донбасі та анексованому Криму. Тому боятися цього не потрібно», - зазначив він. В той самий час політик запропонував особливу увагу звернути на «параноїдальну складову» особистості російського лідера. «Сьогодні вже всім зрозуміло, що людина не дуже здорова», - відзначив Боровий.
За його словами, у такому випадку американський президент може зіграти для Путіна роль психотерапевта, який запропонує йому вести більш спокійну та врівноважену політику, який скаже: «давай будемо налагоджувати ситуацію у світі». Також Боровий зауважив, що Дональд Трамп на власному досвіді, а не за порадами своїх радників переконається, що до Путіна зайвої симпатії проявляти не потрібно.