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Кремль використав Авдіївку як ще один привід «злити» терористів – блогер

Кремль використав Авдіївку як ще один привід «злити» терористів – блогер
Президент РФ Володимир Путін в даний час відверто «зливає» представників самопроголошених республік, які захопили владу на окупованих територіях Донбасу. Як передає replyua.net, про це у власному блозі написав публіцист та драматург з Росії Володимир Голишев.

На його переконання, те, що місто Авдіївка було обстріляне з центральної частини Донецька, свідчить про повну відсутність у бойовиків «ДНР» та «ЛНР» наміру виконувати Міські домовленості. Експерт вважає, що у зв’язку з новою ескалацією військових дій на Донбасі терористи програли, чого не скажеш про російського лідера, оскільки він має ще одну підставу для того, аби «злити» підконтрольних йому сепаратистів.

Також Голишев наголосив, що раніше з боку Кремля робилося все, аби показати терористів з більш позитивного боку, але це все було даремно. Після того, як Авдіївка зазнала нищівного обстрілу, українські військові мають всі підстави, аби дати гідну відповідь терористам на їх зухвалість. На думку блогера, крім російської влади їх більше ніхто не підтримує, тому якщо Путін припинати фінансувати терористів на Донбасі, їх існування дуже скоро закінчиться.
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