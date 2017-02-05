Свалка во Владивостоке стала одним из самых красивых пляжей мира, - фоторепортаж

Стеклянная бухта в российском Владивостоке несколько десятилетий назад была самой обычной свалкой, однако за долгие годы море превратило ее в очень красивый пляж, сообщает replyua.net со ссылкой на DailyMail.
Стеклянная бухта раньше была свалкой стеклянных бутылок – грузовики привозили стекло тоннами и выбрасывали прямо на пляж, однако море обточило все стекла и превратило побережье в один из самых ярких и необычных пляжей. Разбитые бутылки из-под вина, лимонада, шампанского и пива стали мелкой обточенной галькой, которая в солнечные дни переливается всеми цветами радуги. Особенно красивой Стеклянная бухта становится зимой, когда выпадает снег. На его фоне стеклянная галька выглядит еще ярче.
Власти Владивостока теперь взяли под охрану Стеклянную бухту и даже создали заповедник – «Стеклянный пляж». Местные жители отдыхают здесь не только в летние месяцы – зимой они гуляют вдоль пляжа и делают красочные снимки. Власти города сделали пляж общедоступным, однако летом босиком по стеклянной гальке ходить все же не рекомендуется.