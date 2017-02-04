"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем



Російський фотограф та кореспондент Івлева Вікторія розповіла про те, як вона спілкувалася про війну на сході України з колишнім працівником міліції, ветераном війни в Абхазії та Чечні, який бував на окупованих територіях Донбасу. Про це вона розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук,



«Декілька днів тому мені довелося їхати з купою речей на орендованій машині з Санкт-Петербурга. Це була вже досить пізня ніч. Спочатку водій мені здався доволі старим чоловіком. Але дещо згодом мені стало відомо, що йому всього лише 45 років. А старим він здається через сиве волосся та таку ж саму бороду. В ході розмови мені стало відомо, що перед тим, які сісти за кермо автомобіля він мав більш престижну роботу – міліціонера. Потім він розповів, що воював у Чечні», - зазначила вона.



Крім того, за словами журналістки, чоловік також розповів про участь у бойових діях в Абхазії та про те, що його запрошували воювати і на Донбасі, однак він там «не бачить свого місця». При тому там він був, коли возив гуманітарну допомогу. «І тут мені щось стукнуло в голову заговорити про російських солдат в Луганську. Я то їх сама особисто бачила і чула. Проте на водія це вплинуло, як часник на Дракулу. Його почало трясти… і тут він повертається до мене і кричить: «С*ка, б**ть, заткнись! Немає там наших, зрозуміла?!». А я кажу, що сама бачила їх особисто, і тут: «Брешеш, пас*уда, там люди шиють собі нашивки з любові до Росії», - розповіла вона.

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Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР» Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей Російський фотограф та кореспондент Івлева Вікторія розповіла про те, як вона спілкувалася про війну на сході України з колишнім працівником міліції, ветераном війни в Абхазії та Чечні, який бував на окупованих територіях Донбасу. Про це вона розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net «Декілька днів тому мені довелося їхати з купою речей на орендованій машині з Санкт-Петербурга. Це була вже досить пізня ніч. Спочатку водій мені здався доволі старим чоловіком. Але дещо згодом мені стало відомо, що йому всього лише 45 років. А старим він здається через сиве волосся та таку ж саму бороду. В ході розмови мені стало відомо, що перед тим, які сісти за кермо автомобіля він мав більш престижну роботу – міліціонера. Потім він розповів, що воював у Чечні», - зазначила вона.Крім того, за словами журналістки, чоловік також розповів про участь у бойових діях в Абхазії та про те, що його запрошували воювати і на Донбасі, однак він там «не бачить свого місця». При тому там він був, коли возив гуманітарну допомогу. «І тут мені щось стукнуло в голову заговорити про російських солдат в Луганську. Я то їх сама особисто бачила і чула. Проте на водія це вплинуло, як часник на Дракулу. Його почало трясти… і тут він повертається до мене і кричить: «С*ка, б**ть, заткнись! Немає там наших, зрозуміла?!». А я кажу, що сама бачила їх особисто, і тут: «Брешеш, пас*уда, там люди шиють собі нашивки з любові до Росії», - розповіла вона.