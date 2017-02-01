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«Ми вбили Авдіївку»: російський опозиціонер приголомшив відвертою заявою

«Ми вбили Авдіївку»: російський опозиціонер приголомшив відвертою заявою
У своїй статті для видання «15 минут» голова громадського руху «Союз Правих Сил» Леонід Гозман звинуватив росіян в убивстві українців на Донбасі, повідомляє replyua.net. При цьому він наголосив, що коли в сюжетах новин повідомляється про те, що в Авдіївці було вбито чи поранено мирного мешканця, то це варто розуміти не як те, що причиною цього є «громадянська війна, домовленість між Меркель та Порошенком». Насправді ж, наголосив опозиційний діяч, населення Авдіївки вбивають росіяни.

При цьому Гозман нагадав, що вся допомога терористам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» надходить лише з Росії. Політик звинуватив керівництво невизнаних республік в тому, що вони «даремно витрачають величезні гроші та часом підриваються у ліфтах». Леонід Гозман додав, що якби не Росія, на території Донбасу все вже давно налагодилося б, подібно тому, як це сталося у Слав’янську, звідки вигнали Стрілкова-Гіркіна. Це допомогло місту повернутися до нормального життя.

Зазначимо, що нардеп від «Народного фронту» Євген Дейдей на власній сторінці в соцмержі виклав фото Авдіївки, яка протягом останніх днів стала найгарячішою точкою на Донбасі. Разом з цим політик наголосив, що «режим тиші» для міста обійшовся вкрай дорого.
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