Дональд Трамп открестился от слухов о снятии санкций с РФ

В пятницу, 27 января, в Белом доме проходит официальная встреча новоизбранного лидера США Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй. В ходе своей встречи Мэй и Трамп дают пресс-конференцию, на которой присутствующие журналисты не упустили возможности задать вопрос о слухах насчёт отмены антироссийских санкций США. Несмотря на то, что по соцсетям прокатились известия о подготовке проекта, касающегося отмены эмбарго, Трамп не стал подтверждать тот факт, что этот вопрос уже окончательно решён.
Когда журналисты спросили у Трампа, намерены ли США отменить санкции против России, 45-й лидер государства недвузначно ответил — «Говорить об этом преждевременно». Представители СМИ также поинтересовались позицией по вопросу снятия антироссийских санкций у Терезы Мэй, которая также не стала ходить «вокруг да около» — премьер-министр Великобритании заявила, что она не задумается об отмене эмбарго до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения по Украине.
Журналисты также попытались выяснить общее настроение Дональда Трампа относительно РФ. Новоизбранный президент отметил, что хорошие отношения Вашингтона и Москвы вполне реальны, но сейчас он не может давать каких-либо адекватных оценок возможности их улучшения, ведь «вполне возможно, что отношения США и РФ не улучшатся».