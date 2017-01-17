В РФ сообщили о проблемах с самолетом Путина

Российские власти сообщили об объявленном тендере на проведение ремонтных работ одного из воздушных суден, принадлежавшего к летнему спецотряду Россия. Данный самолет используется непосредственно российским президентом Владимиром Путиным т другими высокопоставленными чиновниками страны, передает replyua.net. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, «борту номер один» были нанесены некоторые повреждения. Речь идет о вмятинах на обшивках одной из секций предкрылка в левой части крыла. Сообщается также о проблемах с носком на концевом обтекателе в правой части стабилизатора.
Реакция Кремля на поломку самолета Владимира Путина себя ждать не заставила. В частности, Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем Кремля, отметил, что график российского президента не планируют менять, так как в резерве есть самолеты, способны стать «первым бортом».
Кроме того, сотрудники управления делами российского лидера подчеркнули, что поломка самолета не является чем-то страшным. По информации пресс-службы ведомства, самолет снимут с рейса, если в ходе осмотра перед полетом будут выявлены серьезные повреждения, включая трещины на переднем стекле.