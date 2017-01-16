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В России повышают цены на водку

В России повышают цены на водку
Массовые отравления нередки, особенно в северных регионах России. Государство решило бороться с пьянством своими методами. Наказывать рублем. При этом никто не хочет терять свою законную прибыль. Исходя из расчетов себестоимости, "пол литра" не может стоить дешевле 180 рублей. При чем львиная доля уходит в налоги. Примерно 130 рублей с бутылки. Завод получает лишь не более 50 рублей, за одну единицу. Чистая прибыль около десяти рублей. Остальное уходит на необходимые расходы, сообщает replyua.net с ссылкой на ленту.

Вторая проблема - нелегальная продукция. Для борьбы с бедой цены на водку пытались понизить. В начале 2015 стоимость составляла 185 р. Но не помогло. К тому же приходиться признать, алкоголики очень хитрые. Пришлось охладить энтузиазм ищущих дешевого удовольствия. В конце прошлого года поступило интересное предложение. Необходимо приравнять все настойки, содержащие спирт к водке. Повесить одинаковый ценник. Возможно поможет, но не факт.

Таким образом выходит, что два года водка меняла свою планку много раз. Но все неудачно. Сейчас правительство желает вернуть ценник двухлетней давности. Чтобы теперь полулитровую бутылку можно было приобрести за 220 рублей. Либо на рубль меньше. Еще не определились. Такая ценовая политика спасет многих выпивающих. Ведь не секрет, что только веский повод заставит раскошелиться. Если потребителю не очень требуется, вместо водки он купит что - то безалкогольное. Главное, что дешевле. Но это касается чаще молодежи и женщин. Но главная интрига - решение не является окончательным. Что же еще будет?
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