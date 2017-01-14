Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал участие Веры Брежневой, Константина Меладзе и Валерия Меладзе в новогоднем шоу в России, - передает replyua.net.
Как известно, девичья фамилия Веры Брежневой – Галушка. Она родилась в городе Каменское (ранее – Днепродзержинск) Днепропетровской области и по праву может считаться как российской, так и украинской певицей. Братья Меладзе называют себя и российскими, и украинскими, и грузинскими музыкантами. Блогер и журналист Муждабаев прокомментировал выступление Валерия Меладзе и Веры Брежневой на новогоднем шоу в России: «Поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом». Как известно, недавно Меладзе и Брежнева стали мужем и женой. Пользователи социальных сетей прокомментировали это сообщение так: «лицемерие в искусственных лицах», «примитив, который украинцы уже переросли», а также «грузинам, наверное, стыдно за таких мужчин – они продают все: Родину, честь, семьи».
Как сообщалось ранее, активно концерты и в России, и в Украине проводит также украинская певица Ани Лорак, которая обе страны считает своим домом.