Влад Пономарь сообщает, что у Кремля, похоже, закончились деньги на пропагандистские нужды. Если ранее РФ позволяла себе развертывание широких антисланцевых кампаний в Соединенных Штатах Америки, то сейчас денег хватило лишь на отдельные информационные вбросы на телеканале «RT», - передает replyua.net.
Финансовый аналитик пишет, что американское издание Bloomberg сообщает о настоящей антисланцевой пропаганде, которую российские власти развернули при помощи полностью запрещенного в Европейском союзе телеканала «Russia Today». Пономарь сообщает, что подобные пропагандистские акции России никогда не делает просто так – Путину завидно, что США обошли Россию по объемам добычи сланцевого газа, и теперь он вовсю пытается навредить хотя бы немного.
Пономарь подчеркивает, что если ранее у России хватало денег на целые антифракерские движения, то теперь остается лишь на сюжеты «RT». Финансовый аналитик пишет, что свой посильный вклад в пропагандистскую борьбу с газовой отраслью в США пытается внести даже «Газпром» - на страницах его журнала регулярно напоминают читателям о неизбежности кончины сланцевой революции в США.