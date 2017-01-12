Маккейн пояснив, як з "вбивцею та продуктом КДБ" можна знайти спільну мову

Американський сенатор Джон Маккейн вважає, що ніяких «перезавантажень відносин» між Російською Федерацією та Сполученими Штатами після інаугурації Трампа на пост президента США не відбудеться. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами видання «DW», передає replyua.net.
«На моєму досвіді було три американських лідери, які вважали, що їм вдасться побудувати нові політичні та дипломатичні відносили з російським президентом Володимиром Путіним. У Буша, Клінтон та Обами з цим нічого не вийшло», - наголосив Маккейн. За його словами, єдиним дієвим шляхом, який допоможе повернути «втрачені» зв’язки з Росією – повернення до принципів Рональда Рейгана, який був переконаний в тому, що мир можна досягти лише через силу. «Єдине, що може зрозуміти російський лідер Володимир Путін – це прояв сили», - наголосив Маккейн.
«Ціна його агресії може виявитися значно вищою за ту, яку він готовий платити», - наголосив сенатор. В той самий час він назвав Путіна «бандитом», «вбивцею» та «продуктом КДБ». Коментуючи виступ Трампа щодо визнання причетності РФ до виборів президента США через кібератаки, Маккейн виразив своє задоволення. Крім того сенатор наголосив на необхідності ведення переговорів з Путіним, «але лише з позиції сили».