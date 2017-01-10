Россия готова вести диалог с США даже в условиях санкций, - Песков

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о том, что Кремль будет готов к диалогу с Вашингтоном даже в условиях санкций, введенных США, информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН.
«Отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся на низшей точке, существуют совершенно разные форматы по нормализации диалога между странами. Санкции негативно сказываются на двухсторонних отношениях, но даже в условиях этих ограничений Москва будет приветствовать любые диалоги, и мы абсолютно готовы к этому», подчеркнул пресс-секретарь. Также Песков считает, что отношения между Россией и Соединенными Штатами деградировали именно при президенте Обаме.
«Конечно, результаты президентства Барака Обамы – это только внутренние проблемы США, и мы не станем в это вмешиваться. Однако мы выражаем сожаление в связи с тем, что именно на втором сроке Барака Обамы отношения между Москвой и Вашингтоном деградировали. Этот период абсолютно беспрецедентный», подметил Песков. По его мнению, деградация не соответствует интересам как России, так и Соединенных Штатов.