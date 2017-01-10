Эксперт рассказал о странных моментах авантюры Путина в Сирии

С точки зрения экономических интересов, факт присутствия на территории Сирии военнослужащих России стоит расценивать, как странный. Как передает replyua.net, такую позицию в интервью «Апострофу» озвучил Анатолий Баронин, являющийся директором аналитической группы Da Vinci AG. С его точки зрения, сирийский диктатор Башар Асад, о поддержке которого заявляет Кремль, представляет алавиты шиитского течения ислама, в то время, как большая часть россиян, исповедующих ислам, поддерживают суннитское течение. Со слов Баронина, выбрав именно Сирию, Кремль пошел на большой риск, принимая во внимание непрекращающиеся конфликты с участием суннитов и шиитов.
«В то же самое время, мы осознаем, что помимо размещенной базы с военнослужащими на территории Латакии Россия не может, с точки зрения экономики, не способна предложить ничего большего Сирии», - уверен эксперт.
С учетом этого, он напомнил, что еще 13 лет назад Вашингтон начал восстанавливать иракскую инфраструктуру, да и в Ираке проявляли интерес в сотрудничестве с американскими бизнесменами. Что касается России, то она пытается достичь своих целей только методами противодействия политике Соединенных Штатов.