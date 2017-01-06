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Чого боїться Дональд Трамп - Боровий

Чого боїться Дональд Трамп - Боровий
Новобраному президенту Сполучних Штатів Америки Дональду Трампу не вдасться довго ігнорувати докази американської розвідки щодо втручання у президентські вибори у 2016 році Російської Федерації. Про це розповів представник російської опозиції Боровий Костянтин, пише видання «Гордон», передає replyua.net.

За його словами, інцидент щодо участі Росії у президентських виборах США шляхом залучення хакерів вразив всю американську еліту. Крім того від цього скандалу не можуть вже тривалий час відвернутися ЗМІ та ввесь американський народ, однак при цьому сам Дональд Трамп відмовляється вірити у втручання головного стратегічного конкурента США.

«Я переконаний, що Трампу рано чи пізно доведеться визнати цей факт. Вважаю, що різких кроків щодо цього він робити не буде. Дональду Трампу вже пора починати вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Але він цього ще досі не робить. Чому? Тому що він не хоче починати ділові стосунки з конфліктних розмов. Крім того від очевидних доказів нікуди не дінешся. А оскільки інформація про кібератаки була оприлюднена і ще й при цьому набрала значний резонанс, адміністрація нового президента США не зможе її ігнорувати також», - переконаний Боровий.
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