Любимец соцсетей российский крейсер «Адмирал Кузнецов» возвращается в Россию

В Москве отрапортовали, что российская авиагруппа на отлично выполнила все задачи в Средиземном море, поэтому покидает воды Сирии и возвращается обратно в Североморск.
Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что именно благодаря поддержке российских военных сил крейсерами «Адмиралом Кузнецовым» и «Петр Великий» удалось выполнить все, поставленные руководством, боевые задачи в Сирии. В пятницу первым выдвинется «Адмирал Кузнецов», который своим походом в Сирию не одну неделю веселил пользователей соцсетей по всему миру. Крейсеру тяжело давался неблизкий путь к Сирии, к тому же на дозаправку судно не всегда доброжелательно пускали в свои порты такие страны, как Испания. Не обошлось без неприятных для россиян конфузов и по прибытию крейсера к берегам Сирии, истребители не всегда удачно взлетали и возвращались обратно на палубу. Несмотря на массу конфузов в России подчеркивают, что именно благодаря авиагруппе во главе с крейсером ««Адмирал Кузнецов» группировка ИДИЛ потерпела поражение и потеряла большое количество сил и стратегических территорий.