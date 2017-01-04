Американський сенатор: новий пакет санкцій – на підході

Здається, американський політикум не збирається заспокоюватись на досягнутому і розробляє нові обмежувальні заходи щодо Російської Федерації, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Голос Америки».
Так, американський сенатор-демократ Бен Кардін, який очолює Комітет міжнародних відносин Конгресу, розповів журналістам, що він та доволі велика команда сенаторів з обох партій працюють над новим законопроектом, який дозволить покарати Російську Федерацію за хакерські атаки. Наразі незрозуміло, чи цим актом буде закріплено санкції, які вже запровадив Білий дім (для того, щоб наступний президент Дональд Трамп не зміг їх скасувати), чи введено новий санкційний пакет. Робота над проектом розпочалась з моменту відкриття нової сесії Конгресу і вже на цьому тижні сенатори сподіваються на оприлюднення її результатів. За словами Кардіна, «ми отримаємо всеосяжний закон, в якому міститиметься дозвіл парламенту вводити додаткові санкції проти Росії».
За словами Кардіна, нормативний акт стосуватиметься не лише хакерських атак, організованих російським урядом, а і поведінки Росії на Сході Європи (включно з агресією в Україні) та на Близькому Сході (у Сирії).