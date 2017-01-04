валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Американський сенатор: новий пакет санкцій – на підході

Американський сенатор: новий пакет санкцій – на підході
Здається, американський політикум не збирається заспокоюватись на досягнутому і розробляє нові обмежувальні заходи щодо Російської Федерації, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Голос Америки».

Так, американський сенатор-демократ Бен Кардін, який очолює Комітет міжнародних відносин Конгресу, розповів журналістам, що він та доволі велика команда сенаторів з обох партій працюють над новим законопроектом, який дозволить покарати Російську Федерацію за хакерські атаки. Наразі незрозуміло, чи цим актом буде закріплено санкції, які вже запровадив Білий дім (для того, щоб наступний президент Дональд Трамп не зміг їх скасувати), чи введено новий санкційний пакет. Робота над проектом розпочалась з моменту відкриття нової сесії Конгресу і вже на цьому тижні сенатори сподіваються на оприлюднення її результатів. За словами Кардіна, «ми отримаємо всеосяжний закон, в якому міститиметься дозвіл парламенту вводити додаткові санкції проти Росії».

За словами Кардіна, нормативний акт стосуватиметься не лише хакерських атак, організованих російським урядом, а і поведінки Росії на Сході Європи (включно з агресією в Україні) та на Близькому Сході (у Сирії).
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
22711

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
10735

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что

Последние новости

Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

Кримський Бандерівець: енергоміст запустили, а світла немає

Кримський Бандерівець: в окупантів черговий провал

Американський сенатор: новий пакет санкцій – на підході

У мережі обговорюють історію подорожі з паспортом так званої «ДНР»

Деканоидзе: министр МВД Аваков не уйдет в отставку

Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Компроміси Пінчука з Росією: чим вони небезпечні для України

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

 Новости за день