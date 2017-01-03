Портніков: ми цілком можемо побачити союз Трампа і Конгресу проти Путіна

Журналіст Віталій Портніков дав кілька прогнозів з приводу майбутніх відносин російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net з посиланням на Newsru.ua.
Так, під час візиту до України американських сенаторів останні пообіцяли, що санкції проти Російської Федерації не тільки продовжуватимуть діяти, а і будуть посилені. Все це звучить доволі неординарно на фоні заяв про угоду між Трампом і Путіним, про яку останнім часом говорять всі світові ЗМІ. Тим не менш, варто розуміти, що Трамп не визначився зі своєю зовнішньою політикою загалом і ставленням до Путіна зокрема, а його різка реакція на останні антиросійські санкції пов’язана з тим, що визнання факту впливу росіян на американські вибори ставить під сумнів його власну легітимність.
Обрання Трампа – це прогнозована криза всіх американських інституцій. І поки що незрозуміло, як Білий дім і Конгрес будуть з неї виходити. Протистояння між цими гілками влади цілком можливе і Трамп, ймовірно, потребуватиме зовнішньої підтримки. Але, обговорюючи угоду з Путіним, всі упускають питання про те, чи хоче такої угоди сам російський президент. Може виявитись, що він вважає Трампа зобов’язаним своєю перемогою Кремлю і очікує умов капітуляції США. Новообраний президент поки що цього не знає, але коли дізнається – союз Конгресу і Трампа проти Путіна стане більш імовірним, ніж угода між Білим домом і Кремлем.