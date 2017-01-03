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Эксперт оценил перспективу скорого ухода Путина

Эксперт оценил перспективу скорого ухода Путина
По утверждению российского политолога Валерия Соловья, шансы отказа главы российского государства Владимира Путина от участия в выборах в 2018 году все еще есть, передает replyua.net. Такое мнение Соловей озвучил в прямом эфире «Радио Свобода». Эксперт подчеркнул, что более определенно планы главы Кремля будут известны в конце лета – в начале осени текущего года. По словам Соловья, Путин сейчас выглядит, как достаточно усталый человек, и о первых признаках его усталости начали говорить после состоявшейся пресс-конференции в декабре 2016 года. Политолог отмечает, что Путина начала раздражать публично-ритуальная сторона власти, и, вполне возможно, он хотел бы управлять Россией, находясь вне ее пределов.

Ранее руководитель российского ЦИКа Элла Памфилова завила, что технической возможности провести в наступившем году досрочные выборы президента РФ нет. Слухи о переносе в России выборов в СМИ начали распространяться в сентябре минувшего года из-за планов Кремля выделить пятнадцать миллиардов рублей для Центризбиркома. Эти слухи Памфилова полностью опровергла. Точно так же информацию о вероятности досрочных выборов президента многократно отрицали высокопоставленные власти РФ.
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