"Адмірал Кузнєцов" скоро повернеться додому - ЗМІ

Російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» та ракетний крейсер «Петро Великий», які наразі виконують бойові завдання в водах Середземного моря, в цьому місяці можуть взяти курс додому. Про це сьогодні, 3-го січня, повідомляє російське видання «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела в Міноборони РФ, передає replyua.net.
«Очікується, що вже у цьому місяці авіаносець «Адмірал Кузнєцов» та ракетний крейсер «Петро Великий», виконавши всі бойові задачі, повернуться на військово-морську базу Північного флоту Російської Федерації», - зазначається у повідомленні. Як повідомлялося, авіаносна група російського Чорноморського флоту вирушила до берегів Сирії для виконання бойового завдання у листопаді минулого року.
Авіаносець «Адмірал Кузнєцов» являється гордістю російського флоту. На сьогоднішній день він являється найбільшим бойовим кораблем Росії. Довжина судна складає 306 метрів. На своєму борту він може перевозити винищувачі та гелікоптери. Проте на «Адміралі Кузнєцові» постійно виникають технічні несправності. За час операції у Середземному морі корабель під час посадки втратив два винищувачі: один з них збився з курсу під час посадки, а інший через обрив посадкового тросу упав за борт судна.