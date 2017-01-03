Колишній посол США пояснив, що буде у випадку скасування антиросійських санкцій

Нещодавно запроваджені санкції Адміністрації президента США Барака Обами проти Російської Федерації були розроблені спеціально для запобігання хакерських атак та включають у себе міри застереження, які не були оприлюднені. Про це розповів колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер, передає replyua.net.
Також він зауважив, що якщо новообраний президент Дональд Трамп та його адміністрація захочуть скасувати антиросійські санкції, то у них не вийде зробити це у повному масштабі. «Оскільки санкції являються дією виконавчої влади, то наступна Адміністрація президента не зможу скасувати їх у повному обсязі. Оприлюднені дані про кібератаки з боку російських спецслужб та засоби протистояння цьому не можуть бути просто так анульованими. І Дональд Трамп буде мате не дуже гарний вигляд, якщо він запросить 35 російських розвідників назад до країни. Якщо він це зробить, то його чекатиме лавина негативної критики», - зазначив Пайфер. Також він назвав нелогічним кроком той факт, що російський президент Володимир Путін не відповів відповідним заходом на дії Білого дому. «Зазвичай Росія звикла відповідати тим самим. Але тут ми явно спостерігаємо за тим, як Путін намагається підіграти наступному президенту США», - зауважив дипломат.