Политолог: Путин проводит очень умную политику для Трампа

Путин не ввел ответные санкции против американских дипломатов, и таким способом он послал очень умный сигнал новому американскому президенту Дональду Трампу.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое мнение высказал Глеб Павловский, известный политолог. По его словам, Путин действует очень умно, и его поступок является отличным дипломатическим ходом. «Российский президент не стал возвращать «мяч» действующей администрации США, и тем самым подготовил почву для диалога с новой администрацией. С его стороны это был очень интересный ход», отмечает политолог. По словам Павловского, несмотря на такие шаги Путина, Трамп, скорее всего, не станет отменять санкции.
«Кремль спешит, однако Трамп так торопиться не станет. Он пока просто пишет у себя в Твиттере. Все вокруг говорят о количестве друзей России, о том, что Путин является центром Вселенной, однако санкций от этого меньше не становится. Что это за друзья такие, если, как говорится, с ними до получки трешку не перехватить?», отмечает Павловский. Напомним, что Обама выдворил из США 35 российских дипломатов, которые вчера ночью были доставлены в Москву спецбортом.