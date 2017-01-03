Пионтковский: россиян можно поздравить не с 2017, а с 1937 годом

Внутренняя политика Путина на этот год полностью прояснилась – он пойдет на выборы однозначно, а также теперь будет арестовывать всех подряд – неважно, кто это будет – член правительства или обычный блогер.
Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Андрей Пионтковский. По словам политолога, репрессии в России нарастают, поскольку несколько лет назад в стране было лишь несколько десятков политзаключенных, теперь цифры доходят до нескольких сотен. «Теперь будут арестовывать за посты в соцсетях, за самые обычные высказывания, и это уже стало рутиной. Многие возмущаются, когда слышат, что РФ возвращается в 1937 год, поскольку тогда было больше арестов. Однако дело не в количестве – дело в том, что арестовывают любого человека, а это и есть 1937 год», пишет Пионтковский.
По его словам, сколько людей арестуют в этом году, будет зависеть только от выбора власти. «Массовые репрессии не актуальны и никому не нужны, поскольку при Сталине экономика нуждалась в бесплатной рабочей силе, а сейчас людей нечем занять, и экономика РФ деградирует», отмечает политолог.