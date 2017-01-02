валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян

Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян
Сенатор Джон Маккейн розповів журналістам про перспективи антиросійських санкцій, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Цензор.нет».

Сенатор Джон Маккейн в інтерв’ю українським кореспондентам зауважив, що він розраховує на запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації і особисто російського президента Володимира Путіна у зв’язку зі спробами втручання у хід передвиборної кампанії. Відтак сенатор наголосив, що президент Сполучених Штатів та Конгрес є рівноправними гілками влади і завдяки існуванню механізму стримувань і противаг вони можуть впливати на поведінку одне одного. Зокрема, президент може накласти вето на рішення парламенту, а парламент може перемогти президентське вето. Але, тим не менш, Маккейн сподівається на те, що він зможе співпрацювати з новообраним президентом Дональдом Трампом у питанні санкцій щодо РФ.

Також Маккейн зауважив, що протистояти американському президенту – не його робота. Але українцям варто пам’ятати, що у Конгресі є належна кількість голосів для підтримки України – військової співпраці, фінансової допомоги тощо. При цьому Сполучені Штати можуть впливати і на РФ – ослабити її і без того слабку економіку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения
Важное за сутки
02 янв 2017
27838

Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Известный украинский журналист и блогер Виктор Уколов в своем блоге пишет о том, что самый лучший ответ олигарху Виктору Пинчуку, который разразился своими прокремлевскими взглядами на страницах

02 янв 2017
17273

Российский куратор «ДНР» открыто признался в причастности Путина к военным действиям на Донбассе

Александр Жучковский, являющийся пособником самопровозглашенной «ДНР» из России, многократно утверждающий, что Россия непосредственно руководит сепаратистами на Донбассе, в очередной раз озвучил

02 янв 2017
13179

Аксьонова розлютило святкування дня народження Бандери: Людожери

Святкуючи день народження головного українського націоналіста Степана Бандери та влаштовуючи в честь цього смолоскипну ходу українці власноруч знищують державність та власний імідж перед світовим

Последние новости

Самый старый человек в мире отпраздновал 146-летие

Новий кривавий бунт в тюрмі в Бразилії

На кордоні РФ з Естонією – двокілометровий затор

Доник: дело не в Порошенко, а в системе, которая не изменилась

Социальные сети высмеивают версию Пашинского об инциденте

Понтифик о педофелии в церкви: это грех, который нас позорит

Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян

Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Маккейн розповів що він думає про «план Кісінджера»

У Бразилії є загиблі під час тюремного бунту

Премьер-министра Израиля подозревают в совершении преступления

Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости

Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи

Зберегти кремлівські таємниці: суд над Улюкаєвим пройде у закритому режимі

Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам

Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

У російських політиків чергова істерика: через смолоскипну ходу до Дня народження Бандери

Более 60 человек погибли в результате тюремного бунта в Бразилии

Манн: Израиль может стать спасительной волшебной палочкой для Трампа

 Новости за день