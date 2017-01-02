Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян

Сенатор Джон Маккейн розповів журналістам про перспективи антиросійських санкцій, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Цензор.нет».
Сенатор Джон Маккейн в інтерв’ю українським кореспондентам зауважив, що він розраховує на запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації і особисто російського президента Володимира Путіна у зв’язку зі спробами втручання у хід передвиборної кампанії. Відтак сенатор наголосив, що президент Сполучених Штатів та Конгрес є рівноправними гілками влади і завдяки існуванню механізму стримувань і противаг вони можуть впливати на поведінку одне одного. Зокрема, президент може накласти вето на рішення парламенту, а парламент може перемогти президентське вето. Але, тим не менш, Маккейн сподівається на те, що він зможе співпрацювати з новообраним президентом Дональдом Трампом у питанні санкцій щодо РФ.
Також Маккейн зауважив, що протистояти американському президенту – не його робота. Але українцям варто пам’ятати, що у Конгресі є належна кількість голосів для підтримки України – військової співпраці, фінансової допомоги тощо. При цьому Сполучені Штати можуть впливати і на РФ – ослабити її і без того слабку економіку.