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В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова
По инициативе американских активистов, рядом с посольством РФ в Нью-Йорке состоялась акция с целью поддержки Олега Сенцова, украинского режиссера, которого российский суд приговорил к двум десяткам лет лишения свободы, передает replyua.net. Фоторепортаж с места данной акции опубликован в социальной сети Facebook. В частности, на фотографиях можно увидеть, что в руках людей были плакаты небольшого размера, на которых написаны призывы о скорейшем освобождении режиссера. Одна из фотографий подписана словами: «Олег, в Нью-Йорке о тебе помнят и ждут, когда ты вернешься».

Стоит отметить, что в апреле прошлого года появилась информация о том, что готовится обмен политзаключенных их Украины. В списке кандидатов на процедуру обмена было имя Олега Сенцова. Но затем российский Минюст принял решение, согласно которому украинец не подлежит обмену, поскольку признание его российским гражданином было принудительным.

В адрес президента России Владимира Путина постоянно обращаются политические культурные и общественные деятели РФ с просьбой о помиловании Сенцова. В ответ на это глава Кремля утверждал, что судом было доказано, что режиссер планировал совершить теракт.
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