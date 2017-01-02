В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

По инициативе американских активистов, рядом с посольством РФ в Нью-Йорке состоялась акция с целью поддержки Олега Сенцова, украинского режиссера, которого российский суд приговорил к двум десяткам лет лишения свободы, передает replyua.net. Фоторепортаж с места данной акции опубликован в социальной сети Facebook. В частности, на фотографиях можно увидеть, что в руках людей были плакаты небольшого размера, на которых написаны призывы о скорейшем освобождении режиссера. Одна из фотографий подписана словами: «Олег, в Нью-Йорке о тебе помнят и ждут, когда ты вернешься».
Стоит отметить, что в апреле прошлого года появилась информация о том, что готовится обмен политзаключенных их Украины. В списке кандидатов на процедуру обмена было имя Олега Сенцова. Но затем российский Минюст принял решение, согласно которому украинец не подлежит обмену, поскольку признание его российским гражданином было принудительным.
В адрес президента России Владимира Путина постоянно обращаются политические культурные и общественные деятели РФ с просьбой о помиловании Сенцова. В ответ на это глава Кремля утверждал, что судом было доказано, что режиссер планировал совершить теракт.