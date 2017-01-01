У России возникли большие проблемы из-за Крыма

Крупнейшие проекты, запущенные Россией в незаконно аннексированном Крыму и на которые из государственной казны уже потрачено несколько сотен миллиардов рублей, оказались на грани закрытия. Как сообщает replyua.net, такое мнение в материале для издания «Зеркало недели» выразила журналист Валентина Самар. В том числе, она написала, что на оккупированном полуострове более, чем достаточно военнослужащих и вооружения, но его интеграция в Россию до сегодняшнего дня не завершена, и это касается энергетической, финансовой и правовой системы. В своей статье Самар подчеркивает, что хотя глава Кремля Владимир Путин пообещал, что Крым перестанет быть зависимым от ресурсов из Украины, в связи с введенными санкциями странами Запада под угрозой срыва оказались не только мега-проекты, но и сама легенда о том, насколько могущественна Россия и сам Путин.
Кроме того, автор статьи напомнила о проблемах, возникших в связи с приобретением четырех газотурбин Siemens, закупка которых осуществлялась для таманских ТЭС. Но строительство ее никто еще не начинал. И это при том, что в Севастополе и Симферополе активно возводится ТЭС, а без нее работа настоящего энергомоста не представляется возможной.