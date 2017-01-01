Сталин с триумфом возвращается в жизнь России – Невзоров

В своем блоге для сайта «Эха Москвы» российский журналист Александр Невзоров сообщил о развернувшейся в РФ самой настоящей травли Андрея Бильжо, передает replyua.net. Сообщается, что он назвал больной на шизофрению героиню СССР Зою Космодемьянскую. Журналист назвал такую ситуацию явным примером, подтверждающим возрождения сталинизма в России. Александр Невзоров отмечает, что реакция на слова о том, что Космодемьянская болеет шизофренией, была негативной в связи с тем, что ее называют «одной из богинь пантеона Сталина».
«С учетом того, что в жизнь россиян с большим триумфом возвращается Сталин в сопровождении его младших богов, нашлись такие, кому, видимо, не терпится у этих врагов стать на пути. Впрочем, наверное, к таим действиям прибегать не стоит», - утверждает Невзоров.
Как известно, ранее от психиатра Андрея Бильжо прозвучало заявление, что он ознакомился с историей болезни Зои Космодемьянской. Документ хранился в архиве психбольницы имени Кащенко. По словам медика, еще до начала войны Зое не раз приходилось лежать в больнице и проходить курс лечения шизофрении. После этого, отметил Андрей Бильжо, «история болезни исчезла в неизвестном направлении».