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Кремль внес Ильми Умерова в список российских террористов и экстремистов

Кремль внес Ильми Умерова в список российских террористов и экстремистов
Согласно решению российской Федеральной службы оп финансовому мониторингу, возглавляющий Меджлис крымских татар Ильми Умеров добавлен в перечень граждан, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Как передает replyua.net, такая информация поступила от его дочери Айше Умеровой. На своей странице в соцсети Facebook она отметила, что ее отец оказался в списке террористов под номером 5826. Таким образом, продолжила Умерова, можно пояснить произошедшую несколько дней назад ситуацию, когда Ильми Умеров не смог выплатить назначенного российскими властями штрафа в связи с тем, что глава Меджлиса прибег к админнарушению.

Умеров оказался в перечне физических и юридических лиц, проживающих в РФ, против которых поступили сведения о том, что они имеют отношение к терроризму и терроризму, под номером. Самопровозглашённые крымские власти утверждают, что Ильми Умеров публично призывал к сепаратистской деятельности против территориальной целостности российских границ. Причиной для этого стало заявление Умерова на телеканале ATR о том, что Крым должен вернуться под контроль Киева.
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