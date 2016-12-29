Россию могут отключить от мирового Интернета

Герман Клименко, советник президента России по Интернету, сделал заявление о том, что россияне могут лишиться доступа ко всемирной сети, информирует replyua.net.
В интервью RT советник Путина отметил, что «грядут тектонические сдвиги в отношениях между Россией и США, которые могут привести к отключению РФ от мирового Интернета». Клименко заявил, что необходимо срочно переносить в Россию всю критическую сетевую инфраструктуру, в том числе и копию доменной зоны. «Перед нами встала серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения. Речь идет о регулировании российского сегмента Интернета, и тогда наша страна будет защищена т самых непредсказуемых сценариев. Важно, чтобы на территории Российской Федерации продолжали работать социальные сети, электронная почта, телефон и телеграф», заявил советник по Интернету.
Клименко напомнил всем, что «дело серьезное», и ранее Запад отключил Майкрософт и Гугл в аннексированном Крыму. «США нам уже угрожали, говорили, что отключат банковскую систему РФ от международной системы Свифт».