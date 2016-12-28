валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

«Особливо вдарять по Путіну»: американський сенатор пообіцяв РФ нові санкції

«Особливо вдарять по Путіну»: американський сенатор пообіцяв РФ нові санкції
Представники верхньої палати американського парламенту здаються міцними у намірах покарати Російську Федерацію за втручання у виборчий процес, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Газета.ру».

Так, сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, під час візиту до столиці Латвії сенатор, який представляє Південну Кароліну, Ліндсі Грем повідомив журналістам, що Кремлю варто чекати на те, що невдовзі щодо нього буде введено новий пакет санкційних обмежень. Цього разу підставою для їх введення слугуватиме втручання російських хакерів у виборчий процес у Сполучених Штатах.

За словами Грема, варто очікувати, що «Конгрес розгляне втручання РФ у вибори» і що «обидві партії проголосують за санкції, які серйозно вдарять по Росії, зокрема – по Путіну». Нагадаємо, нещодавно американські спецслужби представили парламентарям звіт, в якому вказали на докази втручання росіян у виборчий процес за допомогою різноманітних кібер-атак. Москва традиційно свою причетність заперечує. У Конгресі формується слідча комісія, яка має детально дослідити обставини справи і винести вердикт – наскільки сильним було втручання і яких заходів варто вжити для того, щоб продемонструвати належну реакцію.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)
Важное за сутки
28 дек 2016
43574

В Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Российский экономический эксперт Михаил Хазин, ранее занимающий должность чиновника в администрации российского президента, озвучил свое мнение касаемо возможных вариантов для будущего Украины,

27 дек 2016
10545

Російський науковець-геолог: будівництво Керченського мосту неможливе

Член Російської академії наук Юрій Медовар в інтерв’ю журналістам пояснив чому розрекламоване російськими ЗМІ будівництво мосту через Керченську протоку не має під собою реальних перспектив, - про це

27 дек 2016
8775

Портников объяснил, зачем московский суд принял решение о признании Майдана "государственным переворотом"

Виталий Портников в своей статье на «newsru» пишет о том, какое значение имеет принятое сегодня решение Дорогомиловского районного суда российской столицы в деле по иску Владимира Олейника для

27 дек 2016
8504

Манн: украинцы просто не понимают, под чем за них подписались Климкин и Порошенко

Соломон Манн на своей странице в Facebook сообщает о том, какие выводы можно сделать исходя из обсуждения его предыдущих постов о голосовании Украины в Совете Безопасности ООН за антиизраильскую

Последние новости

Окупанти в Криму руйнують пам’ятку XVI століття

«Особливо вдарять по Путіну»: американський сенатор пообіцяв РФ нові санкції

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Журналист: Хватит ныть! Гордитесь своей страной!

Forbes: Україна для бізнесу краща, ніж Росія

Боевики «ДНР» угрожают Украине трибуналом в Гааге

У Києві відбулося зухвале пограбування

В ГУР сообщили о вывезенных из Донбасса десятка тел российских военных

Дві партії мають повернути кошти до НАЗК

Генпрокурор поддержал снесение киосков в Киеве

Стали відомі плани Путіна на Новий рік

Театр на Подолі - це лише початок скандалів

Independent сообщает о странной находке, доказывающей существование машины времени

СМИ: из-за Балчуна «Укрзализныця» терпит убытки

Тука рассказал, как Семенченко натравил на него инициаторов осады ОРДЛО

Обама готовит для Путина большой новогодний подарок

Во Франции умерла одна из самых талантливых комедийных актрис

Матвей Ганапольский назвал две новые задачи Путина

Заявление Хазина об уничтожении Украины вызвало негодование среди пользователей

Спасатели нашли второй черный ящик Ту-154

 Новости за день