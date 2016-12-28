«Особливо вдарять по Путіну»: американський сенатор пообіцяв РФ нові санкції

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Представники верхньої палати американського парламенту здаються міцними у намірах покарати Російську Федерацію за втручання у виборчий процес, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Газета.ру».Так, сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, під час візиту до столиці Латвії сенатор, який представляє Південну Кароліну, Ліндсі Грем повідомив журналістам, що Кремлю варто чекати на те, що невдовзі щодо нього буде введено новий пакет санкційних обмежень. Цього разу підставою для їх введення слугуватиме втручання російських хакерів у виборчий процес у Сполучених Штатах.За словами Грема, варто очікувати, що «Конгрес розгляне втручання РФ у вибори» і що «обидві партії проголосують за санкції, які серйозно вдарять по Росії, зокрема – по Путіну». Нагадаємо, нещодавно американські спецслужби представили парламентарям звіт, в якому вказали на докази втручання росіян у виборчий процес за допомогою різноманітних кібер-атак. Москва традиційно свою причетність заперечує. У Конгресі формується слідча комісія, яка має детально дослідити обставини справи і винести вердикт – наскільки сильним було втручання і яких заходів варто вжити для того, щоб продемонструвати належну реакцію.