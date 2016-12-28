В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента Татарстана Рустама Минниханова, который уверен, что Москва забирает все деньги из богатых регионов для дотаций тех регионов, которые неспособны себя обеспечивать.Отметим, что ранее лидер Татарстана упрекнул «федеральных руководителей» в том, что они не докладывают в Кремль, как на самом деле обстоят дела в регионах, где растет градус неудовольствия тем, как по факту обеспеченный Татарстан делают чуть ли не нищим, забирая все деньги в центр.Сегодня Медведев решил «остудить» взбунтовавшихся лидеров Татарстана, заявив, что никогда такого не будет, чтобы «деньги шли к деньгам», то есть бюджетообразующие регионы могут не ожидать, что деньги им будет кто-то возвращать. При этом, Медведев решил дать совет руководителям республики – научиться рационально распределять свои финансы.Напомним, что проблема между регионами и федеральным центром возникла, после того, как правительство РФ приняло решение о том, чтобы из налога на прибыль оставлять на местах 17%, ранее ставка была равна 18%. В Кремле посчитали целесообразным увеличить поступление в федеральный бюджет до 3%.