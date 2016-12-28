Матвей Ганапольский назвал две новые задачи Путина

Известный журналист Матвей Ганапольский в своем блоге для «Обозревателя» рассуждает о недавно принятом российским судом решении, согласно которому события на Майдане в Киеве, произошедшие два года назад, приравниваются к государственному перевороту, передает reoplyua.net. В связи с этим, отмечает Ганапольский, в соответствии с этим решение, главе Кремля Путину необходимо в экстренном порядке перестать участвовать в минских переговорах и уже с Януковичем обсуждать судьбу как его, так и всего украинского государства.
По утверждению Ганапольского, для выполнения своих планов Путину необходимо сделать следующие два пункта. Прежде всего, в Киев должен вернуться Виктор Янукович, но так как власти Украины не признают вынесенный судьей Шпиковой приговор, возвращать беглого президента Украины нужно будет с помощью российских танков. Суть второго пункта состоит в том, что Донбасс немедленно нужно вернуть в состав Украины, точнее, тому же Януковичу. Как альтернативный вариант Ганапольский назвал достижение договоренностей, согласно которым Донецкая и Луганская область окончательно станут частью РФ. Конечно, пишет в заключении журналист, есть еще один вариант – Кремль может подать апелляцию, что станет единственной возможностью для спасения Путина, так как его, наверное, кто-то из врагов подставил.