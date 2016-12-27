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СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Блогер пояснив чому РФ не назве справжньої причини переважної більшості аварій в авіації та на флоті

Блогер пояснив чому РФ не назве справжньої причини переважної більшості аварій в авіації та на флоті
Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук аналізує хронологію аварій на російському флоті та з авіацією та пояснює, чому їх справжню причину не називають, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що, наприклад, п’ятнадцятого грудня цього року два винищувачі Су-27 СМ на російському аеродромі Хотілово злились у доволі пікантній позі. Чотирма днями пізніше Іл-18 здійснив аварійну посадку в тридцяти кілометрах від Тіксі (Якутія). Двадцять п’ятого грудня новинні стрічки просто розірвало від катастрофи Ту-154. При цьому всі випадки «приводнення» російських літаків у Сирії, особливо поблизу відомого на весь світ авіаносця «Адмірал Кузнецов», вже навіть не піддаються рахунку. Причиною всіх цих інцидентів називають «людський фактор». Але чи насправді це так?

Можливо, у багатьох випадках це дійсно так. Тим не менш, існують інциденти, коли катастрофою закінчувались польоти цілком підготовлених пілотів, справжніх асів. Що ж слугувало їх причиною? На думку блогера, відповідь проста – недосконалість техніки. Насправді, технічні характеристики російських військових літаків не дуже вражають, а їх практична реалізація кривими руками деяких виробників взагалі не варта доброго слова. Але Росія ніколи не скаже про це, адже, поряд з газом і нафтою, торгівля зброєю становить чималу частину російського бюджету. Тож росіяни, не бажаючи створювати антирекламу своїй і без того не надто якісній продукції, надають перевагу звинуваченню в усіх бідах і катастрофах власних пілотів, - зауважує блогер.
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