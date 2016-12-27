валюта
СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)
На пресс-конференции 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, не ударит ли участие России в вооруженном конфликте в Сирии по госбюджету РФ, заявил, что «наоборот, это даже экономит средства государственного бюджета РФ, выделенные на военные учения», - передает replyua.net.

Журналист задал вопрос о том, насколько оправданными в такие тяжелые экономически времена для России являются затраты из бюджета на войну в Сирии. Также он добавил: «И еще один вопрос: не считаете ли вы, что военные операции РФ в Сирии затянулись? Ведь есть такая поговорка: война легко начать, но ее нелегко закончить:»

Путин на это ответил: «Во-первых, мы войну в Сирии не начинали. Во-вторых, мы там не ведем масштабные военные действия – лишь отдельные небольшие операции, которые вполне укладываются в масштабы военных учений, которые были проведены нашей страной в 2016 году. Все проведенные там операции наших военно-воздушных сил, разведки, противовоздушной обороны, космических сил, не несут какой бы то ни было нагрузки для государственного бюджета. Мы просто перенаправили отдельную часть средств, которую планировали потратить на военные учения, на военные операции в Сирии. И это как нельзя хорошо – потому что лучшей тренировки для ВС РФ трудно себе представить, это не сравниться с другими учениями».


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ: в Киеве задержан ТОП-спонсор боевиков «ДНР»
Важное за сутки
26 дек 2016
11254

Манн: дождались - полный "Крымнаш"

Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новость об уже втором полном провале конкурса на строительство железнодорожной линии по крымскому мосту. Как сообщалось ранее, оккупационные

Последние новости

Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії

Ученые нашли причину появления смертельных раковых опухолей

Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

Скандал в Европе: Дания платит боевикам ИГИЛ, воюющим в Сирии

Перед Новым годом цены на нефть показали рекордный рост

Джон Маккейн оценил возможность отмены Трампом антироссийских санкций

Открылись важные обстоятельства крушения Ту-154 возле Сочи

Политик: в 2017 году Евросоюз столкнется с большими трудностями

Генерал: если это был теракт, Кремль никогда не обнародует эту информацию

Немцы продолжают доверять только Ангеле Меркель

В США дали обнадеживающий прогноз для Украины

Скорость падения самолета Ту-154 в Черное море превышала 150 км/час

Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу в обход Украины

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

Французский дипломат раскритиковал антироссийские санкции

Потеха началась: Московский суд признал смену власти в Украине госпереворотом

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

Европейский посол в Украине рассказал, когда начнет действовать «безвиз»

 Новости за день