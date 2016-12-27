Путин: "Военные операции в Сирии - лучшие учения, которые можно себе представить" (ВИДЕО)

На пресс-конференции 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, не ударит ли участие России в вооруженном конфликте в Сирии по госбюджету РФ, заявил, что «наоборот, это даже экономит средства государственного бюджета РФ, выделенные на военные учения», - передает replyua.net.
Журналист задал вопрос о том, насколько оправданными в такие тяжелые экономически времена для России являются затраты из бюджета на войну в Сирии. Также он добавил: «И еще один вопрос: не считаете ли вы, что военные операции РФ в Сирии затянулись? Ведь есть такая поговорка: война легко начать, но ее нелегко закончить:»
Путин на это ответил: «Во-первых, мы войну в Сирии не начинали. Во-вторых, мы там не ведем масштабные военные действия – лишь отдельные небольшие операции, которые вполне укладываются в масштабы военных учений, которые были проведены нашей страной в 2016 году. Все проведенные там операции наших военно-воздушных сил, разведки, противовоздушной обороны, космических сил, не несут какой бы то ни было нагрузки для государственного бюджета. Мы просто перенаправили отдельную часть средств, которую планировали потратить на военные учения, на военные операции в Сирии. И это как нельзя хорошо – потому что лучшей тренировки для ВС РФ трудно себе представить, это не сравниться с другими учениями».