В российском Минобороны рассказали о главной находке по Ту-154

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В ЦНИИ российского оборонного ведомства в Люберцах (Московская область) уже доставили бортовой самописец, извлеченный из разбившегося в акватории Черного моря самолета Ту-154. Как сообщает reolyua.net, такую информацию распространило «РИА Новости» сославшись на данные Минобороны России. В пресс-службе ведомства отметили, что состояние найденного контейнера удовлетворительное. Расшифровка самописца начнется после того, как его очистят в дистиллированной воде. Также в российском Минобороны сообщили о еще трех найденных фрагментах разбившегося возле Сочи самолета.«Подводные аппараты опытового судна «Селигер», принадлежавшие Главному управлению глубоководных исследований Минобороны и спасательному судну «Эпрон», принадлежавшему Черноморскому флоту, на расстоянии глубины 1600 и 4500 метров удалось найти еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета. Речь идет, в частности, о двигателе, стойке и элементах, с помощью которых самолет был обшит. В настоящее время спасатели начали проведение работ для их подъема и доставки в район берега», - сообщили в Минобороны России.