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В России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии

В России сообщили о «враждебном шаге» США в СирииВ России сообщили о «враждебном шаге» США в Сирии
Принятое в Вашингтоне решение о начале поставок вооружения сирийским оппозиционерам – это вражеский шаг, несущий угрозу российской авиации. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступила Мария Захарова, занимающая должность представителя МИД России. Текст заявления Захаровой опубликован на официальном портале ведомства. В наибольшей степени российские дипломаты возмущаются тем, что сирийские повстанцы получили от Вашингтона зенитно-ракетные комплексы. Более того, в российском внешнеполитическом ведомстве говорят об угрозе для «другого российского военного персонала» в связи с тем, что США поставили вооружение сирийским оппозиционерам, равно, как и российскому посольству в Сирии.

В начале декабря Игорь Конашенков, представляющий оборонное ведомство России, назвал виновным в том, что в Алеппо погиб медик из РФ, не только боевиков, но и страны Запада, так как они поставляли вооружение оппозиционерам Сирии. Представитель Минобороны России добавил, что в Москве знают, кто предоставил боевикам точную информацию о том, где именно размещено приемное отделение российского госпиталя.
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