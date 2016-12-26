В ФСБ озвучили главные версии крушения Ту-154, версия теракта опровергнута

По имеющемся сейчас данным, признаки или факты, свидетельствующие о террористическом акте на борту потерпевшего крушение в районе Черного моря, отсутствуют. Как передает replyua.net, такая информация была предоставлена сотрудниками ФСБ, пишет «Интерфакс».
В то же время, в пресс-службе российского ведомства назвали самые главные версии, приведшие к трагедии. Речь идет о возможности попадания в двигатели сторонних предметов, также вероятно, что самолет Ту-154 заправили топливом низкого качества, из-за чего была потеряна мощность и двигатели отказали в работе. Не исключается также возможность ошибки пилота и технической неисправимости воздушного судна. Федеральная служба безопасности РФ проинформировала о найденных очевидцах крушения воздушного судна, у которых изъяли сделанную видеорегистратором запись.
Отметим, что авария самолета Ту-154, принадлежавшего российскому Минобороны, произошла вчера утром, 25 декабря. Воздушное судно направлялось в район авиационной базы в Сирии. Пассажирами смертельного рейса были 92 человека, среди которых были артисты, военнослужащие и журналисты, распространявшие неправдивую информацию о ситуации на Донбассе.