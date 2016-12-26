С мостом Путина в Крым произошел очередной прокол

В связи с отсутствием поданных заявок на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, объявленный российскими властями конкурс так и не начался, передает replyua.net со ссылкой на Коммерсантъ. Отмечается, что в соответствии с положениями конкурса, процесс строительства железной дороги, которая ведет к Керченскому мосту, необходимо было не позднее ноября 2019 года. Вместе м тем, стоимость контракта была оценена в почти 17 миллиардов рублей.
Конкурс на сооружение железной дороги к мосту Путина был по счету уже вторым. Участником первого конкурса была всего одна компания – АО «Железные дороги Якутии», однако она не соответствовала его требованиям.
Эксперты, в свою очередь, пояснили, что на конкурс не поступают заявки в связи с большой вероятностью попадания исполнителя контракта под санкции, введенные странами Запада. Кроме того, среди иных проблем – невысокая стоимость контракта и немалые трудности в строительстве в связи с высоким уровнем сейсмической активности. Как известно, российская сторона в апреле прошлого года начала строить мост в аннексированный Крым через Керченский пролив.