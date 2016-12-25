На борту Ту-154, разбившегося в Черном море, летели молодые балерины

По информации публициста Ильи Белоуса в Twitter, в числе погибших пассажиров результате крушения в районе Черного моря Ту-154 Минобороны РФ оказались представители балетной труппы ансамбля имени Александрова, передает replyua.net. Отмечается, что балеринам не исполнилось и 35 лет. В связи с этим публицист обратился со словами соболезнования к родным и близким погибших.
Кроме того, на борту этого же самолета находилась Елизавета Глинка, занимавшая должность исполнительного директора фонда «Справедливая помощь», которую больше знали под именем Доктор Лиза. Соответствующую информацию сообщил ее супруг Глеб Глинка, написал у себя в Twitter блогер из РФ Рустем Адагамов. Именно она стала одной из первых, кто поддержал идею создания на сирийской территории гуманитарной миссии для оказания первой необходимой помощи населению.
Как известно, сегодня в утренние часы после вылета исчез самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирии. Спустя некоторое время в оборонном ведомстве РФ предоставили факты подтверждения катастрофы Ту-154Б-2, имеющего бортовой номер RA-85572.