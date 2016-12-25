валюта
СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

На борту Ту-154, разбившегося в Черном море, летели молодые балерины

На борту Ту-154, разбившегося в Черном море, летели молодые балерины
По информации публициста Ильи Белоуса в Twitter, в числе погибших пассажиров результате крушения в районе Черного моря Ту-154 Минобороны РФ оказались представители балетной труппы ансамбля имени Александрова, передает replyua.net. Отмечается, что балеринам не исполнилось и 35 лет. В связи с этим публицист обратился со словами соболезнования к родным и близким погибших.

Кроме того, на борту этого же самолета находилась Елизавета Глинка, занимавшая должность исполнительного директора фонда «Справедливая помощь», которую больше знали под именем Доктор Лиза. Соответствующую информацию сообщил ее супруг Глеб Глинка, написал у себя в Twitter блогер из РФ Рустем Адагамов. Именно она стала одной из первых, кто поддержал идею создания на сирийской территории гуманитарной миссии для оказания первой необходимой помощи населению.

Как известно, сегодня в утренние часы после вылета исчез самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирии. Спустя некоторое время в оборонном ведомстве РФ предоставили факты подтверждения катастрофы Ту-154Б-2, имеющего бортовой номер RA-85572.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию
Важное за сутки
25 дек 2016
108551

В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В 5.20 по московскому времени из Сочи вылетел пассажирский лайнер Ту-154, а в 5.40 он исчез с радаров, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть в

25 дек 2016
71818

Российский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Известный российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook предложил своим подписчикам задуматься, стоит ли проявлять сочувствие к экипажу в пропавшем без

25 дек 2016
18498

Стали известны имена некоторых пассажиров Ту-154, разбившегося возле Сочи

Фрагменты лайнера, летевшего из Сочи в сирийскую Латакию, найдены недалеко от побережья Сочи, сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники. На борту самолета, исчезнувшего с радаров в 5.40

Последние новости

СНБО: Украина должна праздновать Рождество вместе с цивилизованным миром

Блогер про «ізраїльську» резолюцію: праві обидві сторони

СНБО: на оборону Украины в госбюджете заложена рекордная сумма

В Египте подтвердили арест продюсера информационного агентства "Аль-Джазира"

Блогер: позов «Ощаду» до РФ важить 70 кілограмів

Манн о том, чего не знают большинство людей в мире

США не исключают лишения ООН финансирования из-за резолюции по Израилю

Мощное землетрясение ударило у берегов Чили

В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154

Завтра в России день траура в связи с катастрофой Ту-154

Эксперты: остановка транзита российского газа через украинскую ГТС чревата Киеву проблемами с реверсом

Бои у Светлодарска: ЛНРовцы передали Украине «груз 200»

В первые дни последней недели года в Украине будет прохладно и снежно

В Николаевской области появилась солнечная электростанция

В начале недели в Украине дожди и мокрый снег, - синоптики

Гройсман не знает, когда совершит поездку в Израиль

Во Франции появились летающие лодки-такси

Владимир Кличко раскритиковал СССР и коммунистов

Ввод визового режима с Россией не в компетенции Рады, - нардеп

В Интернете опубликовано последнее видео аварии с российским Ту-154 (видео)

 Новости за день