В Москве считают, что украинцам проще было бы поймать Януковича, чем обыскивать администрацию Путина

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В России активно комментируют постановление Печерского суда Киева, который разрешил обыскать администрацию президента РФ в Москве. В Украине полагают, что именно у Путина могут храниться важные документы, которые могут открыть истину на расстрел митингующих в Киеве во время Революции Достоинства, а также прояснить подробности аннексии Крыма и вторжение российских войск на восток Украины.Московский эксперт, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что такое решение суда Киева не имеет никакой практической цели, но это очередная попытка привлечь мировую общественность к проблеме конфликта на Украине. «Как в Киеве, так и в Москве понимают, что к Кремлевской стене украинцы не приблизятся, поэтому им проще бы было поймать в Ростове своего экс-президента и допросить, нежели обыскивать Путина», – отметил эксперт.Украинский политолог Андрей Бузаров, не разделяет мнение российского эксперта, подчеркивая то, что никто на самом деле и не собирается обыскивать администрацию Путина, нужно смотреть в юридическую плоскость дела. «Решение суда в Киеве – это еще один шаг к тому, чтобы собрать доказательства для вынесения заочного решения», – отметил Бузаров.