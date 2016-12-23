валюта
СпецтемаСМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

В Москве считают, что украинцам проще было бы поймать Януковича, чем обыскивать администрацию Путина

В Москве считают, что украинцам проще было бы поймать Януковича, чем обыскивать администрацию Путина
В России активно комментируют постановление Печерского суда Киева, который разрешил обыскать администрацию президента РФ в Москве. В Украине полагают, что именно у Путина могут храниться важные документы, которые могут открыть истину на расстрел митингующих в Киеве во время Революции Достоинства, а также прояснить подробности аннексии Крыма и вторжение российских войск на восток Украины.

Московский эксперт, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что такое решение суда Киева не имеет никакой практической цели, но это очередная попытка привлечь мировую общественность к проблеме конфликта на Украине. «Как в Киеве, так и в Москве понимают, что к Кремлевской стене украинцы не приблизятся, поэтому им проще бы было поймать в Ростове своего экс-президента и допросить, нежели обыскивать Путина», – отметил эксперт.

Украинский политолог Андрей Бузаров, не разделяет мнение российского эксперта, подчеркивая то, что никто на самом деле и не собирается обыскивать администрацию Путина, нужно смотреть в юридическую плоскость дела. «Решение суда в Киеве – это еще один шаг к тому, чтобы собрать доказательства для вынесения заочного решения», – отметил Бузаров.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
23 дек 2016
18196

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том, что парламентские выборы в Румынии привели к неожиданным результатам – впервые в истории страны, как и всего Европейского союза,

22 дек 2016
16996

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

Последние новости

Кремль угрожает Беларуси украинским сценарием

Сазонов: вот такие удачные совпадения

В Кабмине рассказали о подготовке к Евровидению-2017

Трамп вынудит Россию к миру с позиции силы – Качинский

Визовый режим с Россией будет введен в ближайшее время, - депутат

Эксперт назвал специалистов, которые скоро останутся без работы в Украине

Названо имя депутата, который заменит Савченко в ПАСЕ

Россия снова перебрасывает контрактников к границам Украины

Российские СМИ сообщили о катастрофических трудностях в «ДНР» и «ЛНР»

Рождественское чудо: на Житомирщине из ледяной реки вытащили троих детей

Украинские производители увеличили экспорт кукурузы в 20 раз

Перемирие на Донбассе не продлится долго – Тымчук

Подсидел: заместитель Савченко в ПАСЕ готовится занять ее место

Эксперт: не надо питать иллюзий по перемирию на Донбассе

Вашингтон ответил на заявление Путина о самой сильной в мире армии

Савченко в Берлине прокомментировала новость о своем исключении из делегации ПАСЕ

Трамп хочет видеть на своей инаугурации только «простых людей»

Рабинович: судя по заголовкам в прессе, весь мир перестал нас любить

Гонтарева рассказала о новой купюре номиналом в 1000 гривен

Украинская радиостанция «подыгрывала» стране-агрессору

 Новости за день