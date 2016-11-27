Казанський: поведінка росіян – найкращий доказ геноциду українців

Журналіст Денис Казанський пояснив що слугує найкращим доказом того, що Голодомор 1932-1933 років був справжнім геноцидом українського народу, - про це replyua.net інформує з посилання на сторінку експерта в Фейсбук.
Казанський пропонує своїм читачам звернути увагу на реакцію росіян на урочистості до Дня пам’яті жертв Голодомору. Замість того, щоб висловити своє співчуття, вони знущаються з болю всього українського народу – приносять обгризені кістки до Українського культурного центру і називають нашу трагедію «міфом». А це значить, що немає ніякого «братства» і ніколи не було. Так же само росіяни не відчувають жодних докорів сумління за низку інших злочинів проти людяності, вчинених ними – репресії, етнічні чистки кримських татар, силове придушення опору українського селянства, колективізацію.
Більше того – прямі нащадки організаторів Голодомору зараз вбивають українців на Донбасі та в Криму. Як приклад Казанський згадує недавній допис Олександра Жучковського – російського терориста, який закликає винищувати українців. Звісно, згодом Жучковський видалив свою «творчість», але інтернет пам’ятає все. Ми теж запамятаємо і збережемо для нащадків, запишемо в аналах історії, помістимо в шкільні підручники – для того, що через кілька десятків років росіяни не почали знову заперечувати свої злочини, так, як вони зараз заперечують Голодомор.