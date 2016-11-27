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У Росії заборонили євреїв

У Росії заборонили євреїв
Безпрецедентне рішення прийняв суд міста Череповця, яке знаходиться у Вологодські області Російської Федерації, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал «Хроника текущих событий».

Так, сьогодні, двадцять сьомого листопада 2016 року, стало відомо про прийняття судом міста Череповець рішення про заборону функціонування місцевої єврейської общини. Експерти вже назвали це першим прецедентом в історії сучасної Росії. Діяльність общини припинили за позовом місцевого управління юстиції. Підставами для заборони діяльності організації, створеної ще в 2005 році, стало порушення законодавства – мовляв, община не повідомила про зміну місцезнаходження.

Крім того, членів організації звинуватили у неповазі до влади. Як приклад навели те, що община ігнорувала неодноразові звернення і вимоги місцевої влади з’явитись на суботник і взяти участь у поліпшенні благоустрою міста. Члени організації з останнім фактом погоджуються, наголошуючи, що звісно ж не могли взяти участь у суботниках (субота або шаббат – традиційний день відпочинку в євреїв, працювати їм в цей день заборонено – ред.). У свою чергу, члени організації зауважують, що ще з літа отримують анонімні записки з погрозами на свою адресу.
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