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Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер

Російська зброя за ціною нижче собівартості та інші «подарунки» Путіна світу – блогер
Блогер Anti-colorados приділив увагу заявам філіппінського президента про постачання зброї з Російської Федерації і зробив певні висновки щодо тривожних для Кремля тенденцій у цьому напрямку, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на портал «Линия обороны».

Так, президент Філіппін нещодавно заявив, що Путін пропонував йому купівлю російських озброєнь за формулою 1+1 – оплата однієї одиниці, друга в подарунок. Здавалася б, це можливо у супермаркеті перед Новим роком, але аж ніяк не на світовому ринку зброї. Тим не менш, у Москві йдуть навіть на це. Блогер зауважує, що світі є кілька дуже прибуткових бізнесів, серед них – торгівля вуглеводнями та зброєю. Так як за першим напрямком у Кремля є певні проблеми – ціни на газ і нафту падають вже третій рік поспіль – тепер взялись за озброєння. Але і тут не все добре.

Так, традиційно російську (радянську) зброю характеризували як недорогу та надійну. Проте, останні світові конфлікти показали, що продукція російських зброярів сильно поступається закордонним аналогам у якості – настільки, що навіть низька ціна не компенсує цей недолік. Відтак, нішу «економ варіанту» озброєнь став займати Китай – мало того, що їх товари мають кращі характеристики, так іще й процедура купівлі не містить корупційної складової. Відтак, російську зброю не купують навіть із шаленими знижками – по суті, нижче собівартості. Але це не хвилює Путіна – дірку в бюджеті оборонних підприємств він закриє за рахунок пенсіонерів та бюджетників, - зауважує блогер.
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